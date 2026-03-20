    В Азербайджане наступила весна

    • 20 марта, 2026
    Сегодня в 18:45:53 по бакинскому времени в Азербайджане наступила весна - произошло весеннее равноденствие.

    Как сообщает Report, в этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. В результате день и ночь становятся равными по продолжительности, Солнце восходит точно на востоке и заходит на западе. С этого времени в Северном полушарии начинается весна, а в Южном - осень.

    В 2026 году продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 38 минут и 28 секунд.

    Отметим, что в XXI веке весеннее равноденствие пришлось на 19 марта 20 раз, на 20 марта - 78 раз и лишь дважды - на 21 марта.

    Весеннее равноденствие
    Azərbaycana yaz fəsli daxil olub
    Spring arrives in Azerbaijan
