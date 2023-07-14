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В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2024

В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2024 Общественное телевидение Азербайджана (ITV), обладающее официальным правом вещания в Азербайджане международного конкурса "Евровидение", начинает отбор исполнителей и песен, которые будут представлять нашу страну на упомянутом конкурсе в шведском Мальме в
Kультурная политика
14 июля 2023 г. 21:36
В Азербайджане начинается отбор исполнителя и песни на Евровидение-2024

Общественное телевидение Азербайджана (ITV), обладающее официальным правом вещания в Азербайджане международного конкурса "Евровидение", начинает отбор исполнителей и песен, которые будут представлять нашу страну на упомянутом конкурсе в шведском Мальме в 2024 году.

Как сообщили Report в ITV, исполнители, желающие участвовать в отборах, могут отправить заявку вместе со своими песнями на электронный адрес [email protected] до 30 сентября.

Для одобрения заявки необходимо соблюсти следующие правила:

• присылаемые песни должны быть в формате MP3 192 kbps и иметь аранжировку;

• необходимо предоставить краткую биографию участника, фото и информацию об авторах песни;

• по правилам Европейского вещательного союза (EBU) продолжительность песни не должна превышать 3 минут;

• песня не может быть размещена до 1 сентября 2023 года в коммерческих целях на любых общедоступных ресурсах и в средствах массовой информации (через телевидение, радио или Интернет), а также на музыкальных площадках.

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не будут считаться действительными. Канал оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в выбранную песню.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2024" пройдет 7, 9 и 11 мая.

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Версия на азербайджанском языке “Avroviziya-2024” mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edəcək ifaçı və mahnının seçiminə başlanılır

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