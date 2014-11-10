Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начинается второй Международный фестиваль ашугов. Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма Азербайджана, основная цель фестиваля заключается в пропаганде ашугского искусства на международной арене, повышении роли ашугского творчества, сплочении азербайджанских ашугов с мастерами этого жанра из других стран.

В фестивале, организованном совместно министерством культуры и туризма и Объединением азербайджанских ашугов, примут участие не только ашуги Азербайджана, но и Турции, Ирана, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Официальное открытие международного фестиваля, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, состоится 12 ноября в Азербайджанском государственном музыкальном театре. Планируется также выступление участников фестиваля в Евлахе, Гядабее, Шамкире, Газахе, Товузе и Уджаре.



Фестиваль пройдет с 10 по 18 ноября.