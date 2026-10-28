Фарид Шафиев: Азербайджан стремится изменить парадигму в отношениях с ЕС - Интервью

Азербайджан стремится изменить подход европейских политиков к Южному Кавказу, чтобы Евросоюз рассматривал страну не только в контексте армяно-азербайджанского мирного процесса, но и как самостоятельного регионального игрока, определяющего политическую и экономическую повестку региона.

Об этом председатель Центра анализа международных отношений (AIR Center) Фарид Шафиев заявил в интервью Report на полях первого Форума аналитических центров Азербайджана и Европейского союза в Брюсселе.

Форум "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" прошел при совместной организации AIR Center и Королевского института международных отношений Egmont в историческом здании Министерства иностранных дел Бельгии. В мероприятии приняли участие эксперты из Азербайджана и ряда европейских стран.

В Брюсселе впервые состоялся форум аналитических центров Азербайджана и Евросоюза. Какую задачу Центр ставил при его организации?

Это важное событие, поскольку впервые аналитические центры Азербайджана и Европейского союза провели такой форум в Брюсселе. Наш партнер - институт Egmont, работающий в тесной связи с бельгийской внешнеполитической средой. В мероприятии участвуют эксперты из Азербайджана и разных европейских стран, в том числе Италии, Испании, Чехии, Швеции, Северной Македонии и Румынии.

Наша главная цель - обсудить двусторонние отношения Азербайджана и ЕС, а также региональные процессы. В этом году состоялись визиты в Баку высокого уровня со стороны руководителей европейских структур, в том числе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты. Это свидетельствует о том, что, несмотря на кризис в отношениях, который был в 2023 году, контакты продолжают развиваться.

Мы хотим, чтобы европейские эксперты и политики лучше понимали ситуацию в Азербайджане, его позицию и роль в регионе. Такой диалог позволяет обсуждать вопросы, которые имеют значение для обеих сторон.

- Вы говорите о необходимости изменить подход европейских политиков. Что именно, на ваш взгляд, должно измениться в их восприятии Азербайджана?

- Мы хотим изменить сложившуюся парадигму. На протяжении многих лет, когда в Европе обсуждают Южный Кавказ, разговор зачастую сводится к Армении, ее интересам и проблемам, а также к вопросу о том, каким образом будут развиваться отношения между Арменией и Азербайджаном.

Мы хотим, чтобы европейские политики также задавались вопросами о том, как развивать отношения непосредственно с Азербайджаном и как содействовать решению стоящих перед ним задач.

Азербайджан - не просто одна из стран региона. Это наиболее сильное государство Южного Кавказа, которое во многом формирует региональную политическую и экономическую среду. Азербайджан следует рассматривать как среднюю державу, имеющую собственные интересы и значимую роль в более широких региональных процессах.

Именно эту мысль мы хотели донести до европейских участников форума. Азербайджан стал важной страной в стратегически значимом регионе, и с ним необходимо работать, развивать отношения и учитывать его позицию при формировании европейской политики.

- Какие практические вопросы вы обсуждали с европейскими экспертами в рамках форума?

- Мы затронули широкий круг тем, включая транспортную связанность, энергетику и отношения Азербайджана с другими странами региона. В частности, обсуждались отношения Азербайджана с Ираном и Россией.

Для нас важно, чтобы дискуссия не ограничивалась только мирным процессом между Арменией и Азербайджаном. Региональная повестка значительно шире и включает вопросы экономического сотрудничества, транспортных маршрутов, энергетики и безопасности.

Я считаю, что подобный формат необходимо продолжать. Возможно, следующий форум пройдет в Баку, а последующие встречи будут организованы в других европейских столицах. Это позволит поддерживать постоянный диалог и углублять взаимопонимание между экспертными сообществами.

- Вы также призываете изменить подход к обсуждению мирного процесса. Что, по вашему мнению, должно стать главным предметом внимания европейских политиков?

- В течение примерно 30 лет в европейских дискуссиях часто преобладал вопрос о том, что произойдет между Арменией и Азербайджаном. Мы хотим изменить этот подход и расширить повестку: каковы потребности самого Азербайджана и каким образом можно помочь стране в решении ее задач.

В частности, речь идет о программе "Большое возвращение" и проблеме мин. На форуме этим вопросам также было уделено внимание.

При этом решение проблем Азербайджана может способствовать урегулированию и ряда вопросов, с которыми сталкивается Армения. Мир отвечает интересам обеих стран. Однако, с нашей точки зрения, инициатива мирного процесса исходила от Азербайджана, и теперь практические шаги должны предприниматься армянской стороной.

- На форуме звучали призывы поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна ради продолжения мирного процесса. Достаточно ли Азербайджан поддерживает его усилия?

- Наша политика не строится вокруг конкретного человека. Мы поддерживаем мир и готовы поддерживать того, кто предпринимает практические шаги в рамках мирного и нормализационного процесса, будь то Никол Пашинян или кто-либо другой.

Для нас важно обеспечить долгосрочный мир, который не окажется под угрозой и после смены руководства в Армении. Необходимо создать правовые условия, которые не позволят в будущем пересмотреть достигнутые договоренности или нанести удар по мирному процессу.

В этом контексте должны быть урегулированы и вопросы, связанные с конституцией Армении. Речь идет о необходимости обеспечить прочную основу для долгосрочного мира и нормализации отношений.

- Отдельный вопрос на форуме касался отношений Азербайджана с Европейским парламентом. Многие выступающие западные эксперты говорили о необходимости выстраивать отношения и с ним, наряду с другими европейскими институтам. Насколько вам такой подход кажется рациональным и прагматичным?

- После войны (второй Карабахской войны - ред.) Европейский парламент принял 17 резолюций, касающихся Азербайджана. Это означает, что в среднем подобные документы принимались каждые три-четыре месяца. Мы считаем такой подход совершенно неадекватным.

Некоторые утверждают, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не определяют непосредственно внешнюю политику Европейского союза. Однако это не отменяет существующих проблем в отношениях.

При этом, как мы здесь (на форуме - ред.) услышали, сложности во взаимодействии с Европейским парламентом возникают не только у Азербайджана. У других стран, в том числе у Турции, также есть разногласия с этой институцией, но они не прекращают контакты и продолжают искать возможности для взаимодействия.

Мы приехали в Брюссель не только для того, чтобы изложить свою позицию, но и для того, чтобы выслушать европейскую сторону. Мы готовы к диалогу. Если подход изменится, можно будет рассмотреть возможности для восстановления отношений.

Однако на данный момент я не вижу признаков того, что позиция Азербайджана по этому вопросу может измениться в ближайшее время.

- Какой главный сигнал Вы хотели бы донести до европейских политиков по итогам форума?

- Мы пытаемся изменить восприятие и образ мышления европейских политиков. При этом мы прекрасно понимаем, что будущее безопасности и благополучия Азербайджана связано с миром с Арменией. Но наши отношения с Европой и международным сообществом не должны сводиться исключительно к армяно-азербайджанскому мирному процессу.

Азербайджан имеет собственные интересы, региональную роль и широкий круг вопросов, по которым он заинтересован в сотрудничестве с европейскими партнерами. Именно это понимание мы стремимся донести в ходе таких встреч.