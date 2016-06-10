Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане начались съемки нового фильма.

Как сообщает Report, фильм под названием "Культурное наследие стран Шелкового пути - национальные праздники" снимается Международным союзом молодежи "Великий шелковый путь" при финансовой поддержке министерства культуры и туризма.

В фильме найдут отражение традиции различных народов, рас и религий, а также культура трех континентов.

Фильм охватит все страны, по которым пролегает маршрут Шелкового пути, в Европе, Азии и Африке. Сюда входят Албания, Китай, Египет, Грузия, Греция, Венгрия, Индия, Иордания, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Мальта, Молдова, Марокко, Пакистан, Италия, Румыния, Россия, Южная Корея, Турция, Украина, Азербайджан.