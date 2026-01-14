Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Kультурная политика
    • 14 января, 2026
    • 17:24
    В Азербайджане к 2040 году реализуют шесть госпрограмм по развитию культуры

    В Азербайджане до 2040 года будут реализованы шесть государственных программ, направленных на развитие национальной культуры.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Планируемые к реализации госпрограммы следующие:

    - программа развития азербайджанского языка и литературы;

    - программа охраны культурного и природного наследия Азербайджана;

    - программа развития искусства;

    - программа развития аудиовизуальной индустрии;

    - программа развития культуры поведения и информационной культуры;

    - программа развития культурной и креативной индустрии.

    Концепция будет реализовываться поэтапно на основе планов мероприятий: первый этап - 2026–2030 годы, второй этап - 2031–2035 годы, третий этап - 2036–2040 годы.

