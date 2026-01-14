Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:04
    Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqamının layihəsi hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.

    Konsepsiyaya əsasən, həmin dövlət proqramları aşağıdakılardır:

    1. Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı;

    2. Azərbaycanın mədəni və təbii irsinin qorunması ilə bağlı dövlət proqramı;

    3. İncəsənətin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı;

    4. Audiovizual sənayenin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı;

    5. Davranış mədəniyyətinin və bilgi mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı;

    6. Mədəni və yaradıcı sənayenin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı.

    Bundan əlavə, Konsepsiya üç - birinci mərhələ: 2026–2030-cu illər; ikinci mərhələ: 2031–2035-ci illər; üçüncü mərhələ: 2036–2040-cı illərdə tədbirlər planları əsasında həyata keçiriləcək.

    Konsepsiyanın əsas hədəflərindən biri də Azərbaycanın öz tarixi coğrafiyasına mədəni qayıdışını, Azərbaycan xalqının məhv edilən və dağıdılan tariximədəni irsinin bərpasını təmin etmək, birləşdirici amil kimi Azərbaycan dilinin regional rolunun bərpasına nail olmaqdır. Təşkilatlanmış mədəni iştirakçılıq Azərbaycanın regional maraqlarının səmərəli şəkildə təmin edilməsində və qonşu ölkələrlə dostluq münasibətlərinin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaq.

