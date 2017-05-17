Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Национальном музее в Астане открылась выставка "Азербайджан - жемчужина исламского мира". Как сообщает Report со ссылкой на kazakh-tv.kz, здесь представлены работы более 50 фотографов. В основном авторы запечатлели историко-культурные и архитектурные сооружения, которые отражают духовное развитие страны.

Фотовыставка проходит в рамках Года исламской солидарности.

"2017 год в Азербайджане объявлен Годом исламской солидарности. В Азербайджане проходят Игры исламской солидарности. Там принимают участие все мусульманские страны мира. В этом году в Азербайджане проходят несколько форумов, направленных на развитие и укрепление мультикультурализма, толерантности в мире", - заявил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Маммадов.

Посол также объявил о том, что в Национальном музее Казахстана откроется уголок Азербайджана. Здесь посетители смогут познакомиться с историей, культурой и традициями народа.