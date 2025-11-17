В Ашхабаде представили оперетту Узеира Гаджибейли на туркменском языке

В Туркменистане представлена оперетта выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Муж и жена".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана, оперетта впервые представлена зрителю на туркменском языке на сцене Главного драматического театрп имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде.

Произведение, написанное в 1909 году и считающееся первой опереттой Востока, было тепло встречено ашхабадской публикой - спектакль вызвал искренний интерес зрителей и продолжительные аплодисменты.

Сотрудники посольства Азербайджана в Туркменистане и члены их семей после завершения спектакля встретились с актерами и преподнесли им букеты цветов.

Творчество великого Узеира Гаджибейли традиционно занимает особое место в культурной жизни Туркменистана. Помимо "Мужа и жены", на театральных сценах Ашхабада с успехом ставится и другая знаменитая оперетта композитора - "Аршин мал алан", неизменно получающая высокие оценки как местных, так и зарубежных зрителей.