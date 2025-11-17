Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Ашхабаде представили оперетту Узеира Гаджибейли на туркменском языке

    Kультурная политика
    • 17 ноября, 2025
    • 14:58
    В Ашхабаде представили оперетту Узеира Гаджибейли на туркменском языке

    В Туркменистане представлена оперетта выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Муж и жена".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана, оперетта впервые представлена зрителю на туркменском языке на сцене Главного драматического театрп имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде.

    Произведение, написанное в 1909 году и считающееся первой опереттой Востока, было тепло встречено ашхабадской публикой - спектакль вызвал искренний интерес зрителей и продолжительные аплодисменты.

    Сотрудники посольства Азербайджана в Туркменистане и члены их семей после завершения спектакля встретились с актерами и преподнесли им букеты цветов.

    Творчество великого Узеира Гаджибейли традиционно занимает особое место в культурной жизни Туркменистана. Помимо "Мужа и жены", на театральных сценах Ашхабада с успехом ставится и другая знаменитая оперетта композитора - "Аршин мал алан", неизменно получающая высокие оценки как местных, так и зарубежных зрителей.

    Туркменистан Ашхабад Узеир Гаджибейли
    Фото
    Aşqabadda Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" operettası türkmən dilində təqdim olunub
    Фото
    Uzeyir Hajibayli's operetta staged in Turkmenistan

