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В Анкаре открылся Дом Азербайджана

В Анкаре открылся Дом Азербайджана В крепости Эстергон на территории муниципалитета Кечиорен Анкары при поддержке посольства Азербайджана в Турции открыт Дом Азербайджана.
Kультурная политика
29 марта 2024 г. 16:00
В Анкаре открылся Дом Азербайджана

В крепости Эстергон на территории муниципалитета Кечиорен Анкары при поддержке посольства Азербайджана в Турции открыт Дом Азербайджана.

Как сообщает анкарское бюро Report, здесь демонстрируются различные образцы азербайджанской культуры, включая ковры, национальную одежду, сувениры, картины, музыкальные инструменты, книги.

В Доме также представлены символы братства Азербайджана и Турции, флаги двух стран, фотографии глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сообщил, что в дальнейшем Дом Азербайджана, в котором имеется небольшая библиотека, будет обогащен новыми экспонатами, в том числе книгами.

Р. Мамедов сообщил о планах расширения сотрудничества с председателем муниципалитета Кечиорен Тургутом Алтыноком и поблагодарил его за поддержку.

Т.Алтынок, в свою очередь, поблагодарил азербайджанское посольство за активность и подчеркнул важность единства и братства Азербайджана и Турции.

В мероприятии также приняли участие представитель Министерства культуры Азербайджана в TÜRKSOY Эльчин Гафарлы, консул Таджикистана в Турции Абдуррахмони Махмадулло, сотрудник посольства Кыргызстана в Турции Азиз Кыштобаев, руководители кружков, представители СМИ и местные жители.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada Azərbaycan Evi açılıb

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