Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ICESCO

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Образовательной, научной и культурной организации исламского мира (ICESCO).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, утверждена Национальная комиссия Азербайджанской Республики по Образовательной, научной и культурной организации исламского мира (ICESCO) в следующем новом составе:

Председатель комиссии

Министр культуры Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

Заместитель председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Член Исполнительного совета ICESCO, Генеральный секретарь Национальной комиссии