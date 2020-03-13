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Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ICESCO

Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ICESCO

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Образовательной, научной и культурной организации исламского мира (ICESCO).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, утверждена Национальная комиссия Азербайджанской Республики по Образовательной, научной и культурной организации исламского мира (ICESCO) в следующем новом составе:

Председатель комиссии

Министр культуры Азербайджанской Республики

Члены комиссии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики

Заместитель министра образования Азербайджанской Республики

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями

Заместитель председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Член Исполнительного совета ICESCO, Генеральный секретарь Национальной комиссии

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