Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджана по ICESCO

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Образовательной, научной и культурной организации исламского мира (ICESCO).
Как сообщает Report, согласно распоряжению, утверждена Национальная комиссия Азербайджанской Республики по Образовательной, научной и культурной организации исламского мира (ICESCO) в следующем новом составе:
Председатель комиссии
Министр культуры Азербайджанской Республики
Члены комиссии
Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана
Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей
Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями
Заместитель председателя Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)
Ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики
Член Исполнительного совета ICESCO, Генеральный секретарь Национальной комиссии