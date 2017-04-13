В Баку установлен памятник медвежонку Бадди как символу дружбы Азербайджана и Германии

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку появился памятник медвежонку Бадди как символу дружбы Азербайджана и Германии. Памятник установлен в центре города на улице Низами.

Как сообщает Report, в его открытии принял участие посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"Мы хотели бы внести свою лепту в красоту города Баку, поэтому решили установить такой памятник. Установка столь красивого и разноцветного медвежонка в центре азербайджанской столицы является символом нашей дружбы", - заявил М.Киндсграб, добавив, что данный медвежонок является символом Берлина.

Он поблагодарил столичную мэрию и министерство культуры и туризма республики за содействие в установке памятника, указав, что это "результат нашей совместной деятельности".

Дипломат подчеркнул, что раскрашивала медвежонка азербайджанская художница, победившая на специальном конкурсе.