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    В Баку установлен памятник медвежонку Бадди как символу дружбы Азербайджана и Германии

    Раскрашивала медвежонка азербайджанская художница, победившая на специальном конкурсе
    © Report.az

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку появился памятник медвежонку Бадди как символу дружбы Азербайджана и Германии. Памятник установлен в центре города на улице Низами. 

    Как сообщает Report, в его открытии принял участие посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

    "Мы хотели бы внести свою лепту в красоту города Баку, поэтому решили установить такой памятник. Установка столь красивого и разноцветного медвежонка в центре азербайджанской столицы является символом нашей дружбы", - заявил М.Киндсграб, добавив, что данный медвежонок является символом Берлина.

    Он поблагодарил столичную мэрию и министерство культуры и туризма республики за содействие в установке памятника, указав, что это "результат нашей совместной деятельности".

    Дипломат подчеркнул, что раскрашивала медвежонка азербайджанская художница, победившая на специальном конкурсе.

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