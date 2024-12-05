Участники программы "Шуша - Молодежная столица ОИС 2024" совершили тур по Шуше и Ханкенди

Участники международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" отправились в тур по Шуше и Ханкенди.

Участники международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" отправились в тур по Шуше и Ханкенди.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, они сначала посетили Карабахский университет и городскую площадь Ханкенди.

Затем иностранные гости ознакомились с мечетью Юхары Гевхерага и Шушинской крепостью.

Гостям была предоставлена информация о городах Шуша и Ханкенди, которые долгое время находились под армянской оккупацией.

Напомним, церемония закрытия международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" состоялась 4 декабря.

Мероприятие было организовано совместно Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом ОИС и Министерством культуры.