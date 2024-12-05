О нас

Участники программы "Шуша - Молодежная столица ОИС 2024" совершили тур по Шуше и Ханкенди

Участники программы "Шуша - Молодежная столица ОИС 2024" совершили тур по Шуше и Ханкенди Участники международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" отправились в тур по Шуше и Ханкенди.
Kультурная политика
5 декабря 2024 г. 16:11
Участники программы Шуша - Молодежная столица ОИС 2024 совершили тур по Шуше и Ханкенди

Участники международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" отправились в тур по Шуше и Ханкенди.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, они сначала посетили Карабахский университет и городскую площадь Ханкенди.

Затем иностранные гости ознакомились с мечетью Юхары Гевхерага и Шушинской крепостью.

Гостям была предоставлена информация о городах Шуша и Ханкенди, которые долгое время находились под армянской оккупацией.

Напомним, церемония закрытия международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" состоялась 4 декабря.

Мероприятие было организовано совместно Министерством молодежи и спорта, Молодежным форумом ОИС и Министерством культуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоParticipants of Shusha - OIC Youth Capital 2024 program embark on Shusha, Khankandi tour
Версия на азербайджанском языке Фото"Şuşa - İƏT Gənclər Paytaxtı 2024"ün iştirakçıları Şuşa və Xankəndi turuna çıxıb

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi