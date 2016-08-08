​Участники конкурса Səs Azərbaycan выступили в проекте Retro Bakı

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку продолжаются концерты проекта Retro Bakı.

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, на прошедшем на этой неделе концерте на Площади фонтанов выступили участники конкурса Səs Azərbaycan Нофель Асланов и Руфат Халилов, исполнитель шансона Айдын, певцы Айсель Ализаде, Сабина Аскерова, Улькер Алиева, Кенуль Шихалиева, вокальная группа "Инджи", детская вокальная группа "Джан бала", участники танцевальных групп "Səma”, "Renesans", "Nice".

Напомним, что концерты в рамках проекта проводятся каждую неделю по выходным на Площади фонтанов. Мероприятия продлятся до середины октября.