ТЮРКСОЙ призвал деятелей культуры тюркского мира оказать помощь пострадавшим от землетрясения

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) выражает солидарность с братской страной в связи с последствиями разрушительного землетрясения в южных и юго-восточных регионах Турции.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) выражает солидарность с братской страной в связи с последствиями разрушительного землетрясения в южных и юго-восточных регионах Турции.

Об этом командированному в Газыантеп сотруднику Report сказал представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Бакытджан Омар.

Он отметил, что 7 февраля ТЮРКСОЙ организовал сбор крови для пострадавших от землетрясения, 8 февраля 12 добровольцев от ТЮРКСОЙ прибыли в Газыантеп для оказания помощи в переводе и координации: "Здесь мы будем осуществлять деятельность в районах, рекомендованных газыантепским отделом Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD)".

Б.Омар отметил, что ТЮРКСОЙ проводит переговоры с представителями культуры, искусства тюркского мира для оказания материальной помощи пострадавшим от землетрясения: "Большинство творческих лиц тюркского мира выразили готовность присоединиться к проекту".