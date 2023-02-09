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ТЮРКСОЙ призвал деятелей культуры тюркского мира оказать помощь пострадавшим от землетрясения

ТЮРКСОЙ призвал деятелей культуры тюркского мира оказать помощь пострадавшим от землетрясения Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) выражает солидарность с братской страной в связи с последствиями разрушительного землетрясения в южных и юго-восточных регионах Турции.
Kультурная политика
9 февраля 2023 г. 13:01
ТЮРКСОЙ призвал деятелей культуры тюркского мира оказать помощь пострадавшим от землетрясения

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) выражает солидарность с братской страной в связи с последствиями разрушительного землетрясения в южных и юго-восточных регионах Турции.

Об этом командированному в Газыантеп сотруднику Report сказал представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Бакытджан Омар.

Он отметил, что 7 февраля ТЮРКСОЙ организовал сбор крови для пострадавших от землетрясения, 8 февраля 12 добровольцев от ТЮРКСОЙ прибыли в Газыантеп для оказания помощи в переводе и координации: "Здесь мы будем осуществлять деятельность в районах, рекомендованных газыантепским отделом Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD)".

Б.Омар отметил, что ТЮРКСОЙ проводит переговоры с представителями культуры, искусства тюркского мира для оказания материальной помощи пострадавшим от землетрясения: "Большинство творческих лиц тюркского мира выразили готовность присоединиться к проекту".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY zəlzələdən zərərçəkənlərə yardım üçün türk dünyasının incəsənət adamlarına çağırış edib  

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