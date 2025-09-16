Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан и передано семье.

Как сообщает Report, самолет с телом артиста приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Перевозка на родину была осуществлена при поддержке азербайджанского государства.

Прощальная церемония с Гаджи Мурадом Егизаровым состоится сегодня в мечети Тезепир. После ее завершения народный артист будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.

Напомним, Гаджи Мурад Егизаров скончался 13 сентября в одной из клиник Германии, где проходил лечение после продолжительной болезни.