Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан

    Kультурная политика
    • 16 сентября, 2025
    • 11:15
    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан

    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан и передано семье.

    Как сообщает Report, самолет с телом артиста приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

    Перевозка на родину была осуществлена при поддержке азербайджанского государства.

    Прощальная церемония с Гаджи Мурадом Егизаровым состоится сегодня в мечети Тезепир. После ее завершения народный артист будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.

    Напомним, Гаджи Мурад Егизаров скончался 13 сентября в одной из клиник Германии, где проходил лечение после продолжительной болезни.

    Гаджи Мурад Егизаров Народный артист церемония прощания
    Фото
    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovun nəşi Azərbaycana gətirilib

    Последние новости

    11:34

    Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничества

    Финансы
    11:33

    Турпоток на "Формулу-1" в Азербайджане увеличил оборот на 85%

    Финансы
    11:23

    Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%

    Финансы
    11:17

    Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в год

    Финансы
    11:17

    Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из ряда стран

    Здоровье
    11:15

    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан

    Kультурная политика
    11:13

    Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектов

    В регионе
    10:56

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    Инфраструктура
    10:55

    Terminal Investment Limited станет акционером терминала SOCAR в Турции

    Энергетика
    Лента новостей