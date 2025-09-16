Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан
Kультурная политика
- 16 сентября, 2025
- 11:15
Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан и передано семье.
Как сообщает Report, самолет с телом артиста приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.
Перевозка на родину была осуществлена при поддержке азербайджанского государства.
Прощальная церемония с Гаджи Мурадом Егизаровым состоится сегодня в мечети Тезепир. После ее завершения народный артист будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.
Напомним, Гаджи Мурад Егизаров скончался 13 сентября в одной из клиник Германии, где проходил лечение после продолжительной болезни.
Последние новости
11:34
Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничестваФинансы
11:33
Турпоток на "Формулу-1" в Азербайджане увеличил оборот на 85%Финансы
11:23
Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%Финансы
11:17
Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в годФинансы
11:17
Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из ряда странЗдоровье
11:15
Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в АзербайджанKультурная политика
11:13
Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектовВ регионе
10:56
Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-АгстафаИнфраструктура
10:55