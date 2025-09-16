Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovun nəşi Azərbaycana gətirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 16 sentyabr, 2025
- 10:59
Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovun nəşi Azərbaycana gətirilib.
"Report"un məlumatına görə, cənazəni gətirən təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna eniş edib.
Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə ilə Vətənə gətirilən mərhumun cənazəsi ailəsinə təhvil verilib.
Xatırladaq ki, mərhumla vida mərasimi bu gün Təzəpir Məscidində keçiriləcək.
Daha sonra M.Yegizarovun nəşi II Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
Qeyd edək ki, Hacı Murad Yegizarov uzun sürən xəstəlikdən sonra sentyabrın 13-də Almaniyada müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.
Son xəbərlər
11:32
Sədr: Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə peşə imtahanında iştirak edənlərin yalnız 22 %-i şəhadətnamə alıbElm və təhsil
11:32
Rumıniyada Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi keçirilibElm və təhsil
11:28
Bu il Azərbaycanda 491 xarici kvalifikasiya tanınmayıbElm və təhsil
11:28
DİM imtahandakı tapşırıqların dərsliklərə uyğun olmaması ilə bağlı narazılıqlara aydınlıq gətiribElm və təhsil
11:27
"Unibank" neft sektoru işçiləri üçün komissiyasız kredit kampaniyası keçirirMaliyyə
11:27
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi yerli, yoxsa əcnəbi olmalıdır? - SORĞUFutbol
11:26
İran və müttəfiqləri nüvə obyektlərinin müdafiəsi ilə bağlı qətnamə layihəsi hazırlayıblarRegion
11:21
DİM sədri: 2027-ci ildən XI sinif üzrə buraxılış imtahanlarında yeni test modeli tətbiq ediləcəkElm və təhsil
11:21