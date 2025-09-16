İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovun nəşi Azərbaycana gətirilib

    Xalq artisti Hacı Murad Yegizarovun nəşi Azərbaycana gətirilib.

    "Report"un məlumatına görə, cənazəni gətirən təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna eniş edib.

    Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə ilə Vətənə gətirilən mərhumun cənazəsi ailəsinə təhvil verilib.

    Xatırladaq ki, mərhumla vida mərasimi bu gün Təzəpir Məscidində keçiriləcək. 

    Daha sonra M.Yegizarovun nəşi II Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.

    Qeyd edək ki, Hacı Murad Yegizarov uzun sürən xəstəlikdən sonra sentyabrın 13-də Almaniyada müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

