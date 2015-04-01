​Телеканал "Euronews" показал программу об Азербайджане

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества с телеканалом "Euronews", вещающем во многих странах мира, французская журналистка Моника Пинна представила программу "Life" на тему "Азербайджанская жизнь".

Как сообщает Report, в начале программы, посвященной празднику Новруз в Азербайджане, рассказывается о символах Новруза. Отмечается, что во всем мире Новруз празднуют до 300 млн. человек, этот праздник знаменует собой начало нового года и в качестве нового года его празднуют в странах Центральной Азии, в том числе, в Азербайджане.

В программе говорится, что этот праздник в 2009 году был внесен ЮНЕСКО в перечень памятников нематериального наследия человечества, дается информация о праздничном застолье, одном из символов праздника - сямяни, и символическом значении прыжков через костер.

Отметим, что телеканал "Euronews" вещает в 150 странах мира, включая страны Европы, Азии, Африки и Америки, и имеет 300-миллионную аудиторию.