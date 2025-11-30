Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

В Лачыне были реализованы культурные программы, придавшие мощный стимул развитию региона.

Как передает из Лачына корреспондент Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Тахир Иксанов перед церемонией закрытия Года "Культурная столица СНГ – 2025".

"Это знаменательное событие показывает, что теперь и Лачын входит в число 23 городов, ранее удостоенных этого высокого статуса", - отметил он.

Т. Иксанов сказал, что в течение года в Лачыне были реализованы культурные программы, которые открыли путь к новым сотрудничествам с другими странами и дали мощный стимул развитию региона.

"На данном этапе культура в широком смысле выступает символом развития экономики, туризма и творчества. Исключительное значение этой программы состоит в том, что она объединяет культуры разных народов", - указал глава Фонда.