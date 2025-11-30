Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

    Kультурная политика
    • 30 ноября, 2025
    • 11:14
    Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

    В Лачыне были реализованы культурные программы, придавшие мощный стимул развитию региона.

    Как передает из Лачына корреспондент Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Тахир Иксанов перед церемонией закрытия Года "Культурная столица СНГ – 2025".

    "Это знаменательное событие показывает, что теперь и Лачын входит в число 23 городов, ранее удостоенных этого высокого статуса", - отметил он.

    Т. Иксанов сказал, что в течение года в Лачыне были реализованы культурные программы, которые открыли путь к новым сотрудничествам с другими странами и дали мощный стимул развитию региона.

    "На данном этапе культура в широком смысле выступает символом развития экономики, туризма и творчества. Исключительное значение этой программы состоит в том, что она объединяет культуры разных народов", - указал глава Фонда.

    Лачын Культурная Столица СНГ
    Tahir İksanov: Laçında regionun inkişafına güclü stimul verən mədəni proqramlar həyata keçirilib
    Elvis

    Последние новости

    11:59
    Видео

    В Баку произошел взрыв в жилом здании

    Происшествия
    11:56
    Фото

    Турецкий БПЛА Bayraktar KIZILELMA впервые в истории военной авиации поразил воздушную цель

    В регионе
    11:54

    Израиль наносит авиаудары по всему сектору Газа

    Другие страны
    11:29

    Спецпредставитель президента: 2025-й год стал годом нового темпа в Лачыне

    Внутренняя политика
    11:14

    Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

    Kультурная политика
    11:08

    Явка на парламентских выборах в Кыргызстане достигла 12,07% - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    10:57

    Азербайджан на чемпионате мира представят 11 боксеров

    Индивидуальные
    10:41

    На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    10:39

    МИД Катара: Израиль не должен препятствовать переходу ко 2-му этапу сделки по Газе

    Другие страны
    Лента новостей