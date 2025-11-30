İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Tahir İxanov: Laçında regionun inkişafına güclü stimul verən mədəni proqramlar həyata keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 noyabr, 2025
    • 10:59
    MDB mədəniyyət paytaxtı proqramının müstəsna əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müxtəlif xalqların mədəniyyətlərini birləşdirir.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025" ilinin bağlanış mərasimindən öncə jurnalistlərə açıqlamasında MDB Dövlətlərarası Humanitar əməkdaşlıq Fondunun icraçı direktoru Tahir İxanov deyib.

    "Bu əlamətdar hadisə onu göstərir ki, artıq Laçın da əvvəllər bu yüksək statusa layiq görülən 23 şəhərdən biridir", - o əlavə edib.

    T. İxanov bildirib ki, il ərzində Laçında başqa ölkələrdən yeni əməkdaşlıqlara yol açan və regionun inkişafına güclü stimul verən canlı mədəni proqramlar həyata keçirilib.

    "İndiki mərhələdə mədəniyyət geniş mənada iqtisadiyyatın, turizmin və yaradıcılığın inkişafının simvolu kimi çıxış edir. Bu proqramın müstəsna əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müxtəlif xalqların mədəniyyətlərini birləşdirir".

    Qeyd edək ki, tədbir Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən keçirilir.

    Laçın Mədəniyyət
    Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

