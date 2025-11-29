Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Страны СНГ запускают совместный международный кинофестиваль

    Kультурная политика
    • 29 ноября, 2025
    • 16:36
    Страны СНГ готовятся к созданию совместного международного кинофестиваля.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Тахир Иханов во время выступления на круглом столе "Развитие современного кинопроизводства в странах СНГ", организованном Министерством культуры и специальным представительством президента Азербайджана в Лачынском районе.

    По его словам, этот фестиваль станет большой поддержкой для киноиндустрии стран-участниц: "В целом могу сказать, что в странах-членах СНГ проводятся различные международные кинематографические мероприятия, и эти мероприятия стимулируют развитие киноиндустрии".

    По информации Исполкома СНГ, совместный международный кинофестиваль будет называться "Содружество". Фестиваль планируется проводить не самостоятельно, а на площадках крупных фестивалей по очереди: на Минском "Лістападзе", Ташкентском, Московском фестивалях и пр.

    MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır
    CIS countries to launch joint international film festival
    Elvis

