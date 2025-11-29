MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır
Mədəniyyət siyasəti
- 29 noyabr, 2025
- 16:05
MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Dövlətlərarası Humanitar əməkdaşlıq Fondunun icraçı direktoru Tahir İxanov Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu festival üzv ölkələrin kino sənayesi sahəsinə böyük dəstək olacaq:
"Ümumilikdə isə deyə bilərəm ki, MDB-yə üzv ölkələrdə mexrəlif beynəlxalq kino tədbirləri keçirilir və bu tədbirlərin kino sənayesi sahəsinin inkişafına təkan verir".
