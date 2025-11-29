İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 noyabr, 2025
    • 16:05
    MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır

    MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Dövlətlərarası Humanitar əməkdaşlıq Fondunun icraçı direktoru Tahir İxanov Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu festival üzv ölkələrin kino sənayesi sahəsinə böyük dəstək olacaq:

    "Ümumilikdə isə deyə bilərəm ki, MDB-yə üzv ölkələrdə mexrəlif beynəlxalq kino tədbirləri keçirilir və bu tədbirlərin kino sənayesi sahəsinin inkişafına təkan verir".

    Film festivalı Laçın dəyirmi masa MDB
    Страны СНГ запускают совместный международный кинофестиваль
    CIS countries to launch joint international film festival

    Son xəbərlər

    16:47

    Azərbaycan Yüksək Liqasının IV turunda "Gəncə" doğma meydanda uduzub

    Komanda
    16:45

    Çin nümayəndələrinin XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirakı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    16:32

    Azərbaycanda oktyabrda nağdsız ödənişlərin 88 %-i elektron ticarətin payına düşüb

    Maliyyə
    16:24

    "Sabah" Premyer Liqanın XIII turunda "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    16:22

    Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    16:11

    Ukrayna Ordusu Rusiyanın aviatəmir zavoduna hücum edib

    Digər ölkələr
    16:05

    MDB-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq film festivalı hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    15:49

    Hilmi Demir: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Dövlət Başçıları Məşvərət Görüşünə üzv qəbul edilməsi tarixi hadisədir

    Xarici siyasət
    15:46

    Nazir müavini: Azərbaycan artıq xarici prodüserlər üçün cəlbedici kinolokasiyaya çevrilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti