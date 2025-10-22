"Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

Продолжаются работы над "Статуей Фархада", которая будет установлена ​​в центральном парке города Агдам.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.

Реставрацией статуи занимается народный художник Гусейн Хагвердиев.

Главный куратор проекта - заслуженный художник, доктор наук Рашад Мехтиев.

Установка статуи планируется в следующем году.