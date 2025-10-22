"Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году
Kультурная политика
- 22 октября, 2025
- 17:16
Продолжаются работы над "Статуей Фархада", которая будет установлена в центральном парке города Агдам.
Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби.
Реставрацией статуи занимается народный художник Гусейн Хагвердиев.
Главный куратор проекта - заслуженный художник, доктор наук Рашад Мехтиев.
Установка статуи планируется в следующем году.
