    "Fərhadın heykəli" gələn il ucaldılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:47
    Fərhadın heykəli gələn il ucaldılacaq

    Ağdam şəhər mərkəzi parkında yerləşdiriləcək "Fərhadın heykəli" üzərində işlər davam edir.

    Bu barədə "Report"a Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Sərabi məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, Xalq rəssamı Tokay Məmmədovun orijinal eskizi əsasında hazırlanan əsərin bərpası ilə Xalq rəssamı Hüseyn Haqverdiyev məşğul olur.

    Heykəlin texniki parametrlərinin icrası isə Sənan Cəfərovun səlahiyyətindədir.

    Layihənin baş kuratoru Əməkdar rəssam, elmlər doktoru Rəşad Mehdiyevdir.

    Heykəlin gələn il ucaldılması nəzərdə tutulur.

    Ağdam Fərhadın heykəli
    Foto
    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

