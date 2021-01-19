Старинный тар – олицетворение вековечной дружбы народов Азербайджана и Грузии

Один из домов-музеев выдающегося грузинского писателя, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (1837-1907) расположен в селе Сагурамо

Один из домов-музеев выдающегося грузинского писателя, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе (1837-1907) расположен в селе Сагурамо, что в пригороде Тбилиси. Среди посетителей музея не часто встретишь азербайджанцев, что неудивительно ввиду удаленности музея от центра столицы, однако несколько экспонатов музея без сомнения пробудят интерес в каждом из нас. Корреспондент грузинского бюро Report побывал в Доме-музее и ознакомился с экспозицией.

Князь Илья Чавчавадзе жил в трехэтажном особняке, построенном в 1895-1907 годах для супруги Ольги Гурамишвили. В 2018 году архитектурный памятник был включен в список культурного наследия Грузии. В особняке, ставшим музеем, экспонируются личные вещи писателя, его рукописи, копии газет “Иверия”, “Сакартвелос Моамбе” (Новости Грузии), а также другие издания и предметы старины.

Илья Чавчавадзе, считающийся духовным отцом грузин, оставил богатое творческое наследие. Князь питал особые симпатии к азербайджанскому народу. Так, во втором томе книги народного писателя Анара “Литература, искусство и культура Азербайджана”, вышедшей в свет в 2013 году, упоминается и о творчестве Ильи Чавчавадзе, которого связывали узы дружбы с азербайджанской творческой интеллигенцией: “В газете "Иверия", редактором которой был Илья Чавчавадзе , публиковались азербайджанские пословицы, а также мудрые изречения поэта и просветителя Мирзы Шафи Вазеха. Именно на страницах этой газеты впервые вышла публикация о переводе другом и соратником Чавчавадзе - Акакием Церетели комедии Мирзы Фатали Ахундзаде “Визирь Лянкяранского ханства”. В ”Иверии" И.Чавчавадзе публиковал авторские заметки, проникнутые большой симпатией к азербайджанцам и к их самобытным национальным чертам. Он писал: "Азербайджанцы, как и большинство южан, открыты, спокойны, сдержанны и скромны. Азербайджанец никогда не предаст того, кого уважает и ценит. Азербайджанец почитает того, кто в его глазах умен, опытен и отважен”.

И это уважение было взаимным, о чем свидетельствует в том числе старинный тар, некогда подаренный князю Чавчавадзе азербайджанским мастером, живущим в Тбилиси. Подарок сопровождает и памятное четверостишие. Известны имя мастера и дата преподнесения подарка. Илья Чавчавадзе не умел играть на таре, но был подлинным ценителем азербайджанской культуры и искусства. Старинный тар - ровесник века, хоть и обветшал, но все же не утратил своей привлекательности.

В книге “Дом-музей Ильи Чавчавадзе”, изданной на русском языке в 1977 году, приведены краткие сведения о рабочем кабинете князя. Отмечается, что в музее, распахнувшем свои двери 27 мая 1951 года, восстановлен первозданный облик кабинета писателя, а в других помещениях организованы экспозиции, отражающие его жизнь и творческий путь. Тар стоит на видном месте в кабинете князя, а значит, был особо ценен ему.

В книге также подчеркивается, что дом Ильи Чавчавадзе в Сагурамо был одним из центров литературной и общественной жизни Грузии во второй половине XIX века. Здесь собиралась прогрессивная интеллигенция того времени. “Ежегодно 20 июля здесь отмечался как национальный праздник. К этому традиционному дню старательно готовились представители всех слоев населения Грузии”.

Очевидно, тар был преподнесен князю на одном из таких торжеств. Старинный тар ручной работы стал данью уважения и почтения к личности видного грузинского деятеля.

Илья Чавчавадзе был смертельно ранен 30 августа 1907 года, когда ехал с женой в фаэтоне из Тбилиси в Сагурамо. В исторических источниках отмечается, что в убийстве князя были замешаны большевики. Илья Чавчавадзе скончался в своем доме в Сагурамо.

За стеклом в одной из комнат дома-музея экспонируется гипсовая маска, отображающая лицо князя в момент кончины, здесь же и ленты с надписями. Надпись на одной из лент гласит: “Тифлисские мусульмане”. По словам экскурсовода, это ленты с венков, стекавшихся в день кончины князя из различных уголков Грузии. Венки принесли и проживавшие в Тбилиси азербайджанцы, скорбевшие наряду с грузинами.

В ходе исследования домов-музеев Чавчавадзе был обнаружен весьма примечательный факт. Оказалось, что в 1972 году дом-музей в Тбилиси посетил народный поэт Азербайджана Мамед Араз. По возвращении на Родину поэт напишет стихотворение "Пуля, пронзившая славу". В своей монографии "Вершина слова Мамеда Араза" доктор филологических наук Низами Мурадоглу отмечал, что поэт глубоко изучил творчество Ильи Чавчавадзе и питал огромное уважение к его личности. "Один экспонат в Доме-музее поразил поэта. Здесь хранилась пуля-убийца, оборвавшая жизнь Ильи Чавчавадзе. Это обстоятельство оказало неизгладимое впечатление на Мамеда Араза, вдохновившее его на написание стихотворения "Пуля, пронзившая славу"".

В настоящее время эта пуля не экспонируется в музее.

В монографии отмечается, что Илья Чавчавадзе глубоко уважал азербайджанскую интеллигенцию, защищал правое дело тюрков-азербайджанцев. Эта дружба была взаимной. Илья Чавчавадзе, для которого азербайджанцы были олицетворением верности, мужества и отваги, сам был верным дружеским узам. На протяжении всех своей жизни он поддерживал творческие связи с представителями азербайджанской интеллигенции. Илья, который с самого детства рос среди азербайджанцев, был очарован прелестью азербайджанских сказок, легенд, пословиц и поговорок.

Дом-музей Ильи Чавчавадхе хранит памятные вехи азербайджанской культуры, вековечной дружбы азербайджанского и грузинского народов. Тар, некогда преподнесенный князю азербайджанским мастером-умельцем, нуждается в реставрации. Эту благую миссию могла бы взять на себя азербайджанская сторона, имеющая за плечами богатый опыт реставрации старинных музыкальных инструментов.