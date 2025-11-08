Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Состоялось V заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

    Kультурная политика
    • 08 ноября, 2025
    • 21:22
    Состоялось V заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

    В Стамбуле прошло 5-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

    Как сообщает турецкое бюро Report, азербайджанскую делегацию на встрече возглавил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

    На заседании обсуждались вопросы углубления культурных связей между двумя братскими странами, определение новых направлений сотрудничества и реализация совместных проектов.

    Стороны подчеркнули важность укрепления взаимодействия в области культурного наследия, кино, театра, музейного и библиотечного дела, творческих индустрий, музыкального образования и совершенствования нормативно-правовой базы.

    Было отмечено, что культурные связи между Азербайджаном и Турцией основаны на общих исторических и духовных ценностях и служат укреплению братских отношений между двумя народами.

    В завершение заседания был подписан протокол 5-го заседания Комиссии.

    совместная комиссия Азербайджан Турция заседание комиссии
    Фото
    Azərbaycam-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyasının 5-ci iclası keçirilib

    Последние новости

    21:42

    Во Флориде при наезде автомобиля погибли четверо, пострадали 11 человек

    Другие страны
    21:32
    Фото

    Хидаят Гейдаров завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Индивидуальные
    21:22
    Фото

    Состоялось V заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

    Kультурная политика
    21:16

    Высокопоставленные военные чиновники ряда стран присутствовали на военном параде в Баку

    Армия
    21:12

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 11-го тура

    Футбол
    21:06
    Фото

    В Баку проходит праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня Победы

    Внутренняя политика
    21:04

    ВС РФ атаковали и повредили ТЭС ДТЭК

    Другие страны
    20:58

    В Нахчыване состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    20:50

    Роберт Фицо анонсировал визит Си Цзиньпиня в Словакию

    Другие страны
    Лента новостей