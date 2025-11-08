Состоялось V заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

В Стамбуле прошло 5-е заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

Как сообщает турецкое бюро Report, азербайджанскую делегацию на встрече возглавил заместитель министра культуры Фарид Джафаров.

На заседании обсуждались вопросы углубления культурных связей между двумя братскими странами, определение новых направлений сотрудничества и реализация совместных проектов.

Стороны подчеркнули важность укрепления взаимодействия в области культурного наследия, кино, театра, музейного и библиотечного дела, творческих индустрий, музыкального образования и совершенствования нормативно-правовой базы.

Было отмечено, что культурные связи между Азербайджаном и Турцией основаны на общих исторических и духовных ценностях и служат укреплению братских отношений между двумя народами.

В завершение заседания был подписан протокол 5-го заседания Комиссии.