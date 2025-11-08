İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycam-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyasının 5-ci iclası keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 08 noyabr, 2025
    • 21:11
    Azərbaycam-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyasının 5-ci iclası keçirilib

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyasının 5-ci iclası keçirilib.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, toplantıda Azərbaycanı mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov təmsil edib.

    İclasda iki qardaş ölkə arasında mədəni əlaqələrin dərinləşdirilməsi, yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və birgə layihələrin reallaşdırılması məsələləri müzakirə olunub.

    Tərəflər mədəni irs, kino, teatr, muzey və kitabxana işi, yaradıcı sənayelər, musiqi təhsili və normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında mədəni əlaqələr ortaq tarixi və mənəvi dəyərlərə əsaslanır, xalqlarımız arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir.

    İclasın sonunda Komissiyanın 5-ci iclasının protokolu imzalanıb.

    Состоялось V заседание Совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

