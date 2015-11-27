Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) состоялась презентация нового лого и веб-сайта ИСЕСКО.

Как сообщает Report, на заседании участвовал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

А.Гараев отметил, что новый портал создан на основе старого веб-сайта: "Однако выбран новый формат. Здесь новости будут более оперативно доводиться до читателей. Информацию об ИСЕСКО можно будет получить с любой точки мира".