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    Состоялась презентация нового лого и веб-сайта ИСЕСКО

    Абульфас Гараев: Информацию об ИСЕСКО можно будет получить с любой точки мира

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) состоялась презентация нового лого и веб-сайта ИСЕСКО.

    Как сообщает Report, на заседании участвовал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

    А.Гараев отметил, что новый портал создан на основе старого веб-сайта: "Однако выбран новый формат. Здесь новости будут более оперативно доводиться до читателей. Информацию об ИСЕСКО можно будет получить с любой точки мира".

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