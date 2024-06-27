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Состоялась презентация документального фильма о визите Гейдара Алиева в Китай

Состоялась презентация документального фильма о визите Гейдара Алиева в Китай В Киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Китай", посвященного официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в эту страну.
Kультурная политика
27 июня 2024 г. 20:09
Состоялась презентация документального фильма о визите Гейдара Алиева в Китай

В Киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Китай", посвященного официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в эту страну в 1994 году.

Как сообщает Report, фильм был создан при поддержке национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

В творческий коллектив фильма, автором идеи которого является Азер Гариб, входят редактор Аяз Мирзаев, продюсер Аскер Гарибзаде, операторы Али Алиев, специалист по монтажу Эльмар Тариелоглу.

Руководитель проекта, азербайджанский путешественник Азер Гариб в ходе презентации сообщил, что фильм переносит зрителей в исторические города Китая, которые посетил общенациональный лидер, и показывает неофициальные стороны официального визита.

Гариб напомнил, что это уже третий по счету фильм в рамках проекта "По следам одного визита". Ранее в рамках проекта были презентованы фильмы о поездках Гейдара Алиева в Италию и Японию.

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Версия на английском языке ФотоDocumentary on Heydar Aliyev's landmark visit to China premiered in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin Çinə səfərindən bəhs edən sənədli filmin təqdimatı olub

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