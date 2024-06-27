Состоялась презентация документального фильма о визите Гейдара Алиева в Китай

В Киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Китай", посвященного официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в эту страну.

В Киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма "По следам одного визита – Китай", посвященного официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в эту страну в 1994 году.

Как сообщает Report, фильм был создан при поддержке национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

В творческий коллектив фильма, автором идеи которого является Азер Гариб, входят редактор Аяз Мирзаев, продюсер Аскер Гарибзаде, операторы Али Алиев, специалист по монтажу Эльмар Тариелоглу.

Руководитель проекта, азербайджанский путешественник Азер Гариб в ходе презентации сообщил, что фильм переносит зрителей в исторические города Китая, которые посетил общенациональный лидер, и показывает неофициальные стороны официального визита.

Гариб напомнил, что это уже третий по счету фильм в рамках проекта "По следам одного визита". Ранее в рамках проекта были презентованы фильмы о поездках Гейдара Алиева в Италию и Японию.