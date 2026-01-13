Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художников

В рамках совместного сотрудничества Союза художников Нахчывана, Союза художников Азербайджана и посольства Узбекистана в Азербайджане состоялась международная онлайн-выставка под названием "Дружба на Шелковом пути".

Как сообщает Report, проект посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

На выставке представлены работы 18 профессиональных художников Азербайджана и Узбекистана, объединившие различные творческие стили и эстетические взгляды.

В рамках онлайн-выставки также представлен каталог, дополняющий идеологическое и художественное содержание проекта.

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов оценил проект как яркий символ глубоких исторических, культурных и духовных связей между двумя братскими народами.