Состоится посвященный Дню Победы фестиваль спектаклей

Состоится фестиваль спектаклей под названием "Победитель - Азербайджан", посвященный первой годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Состоится фестиваль спектаклей под названием "Победитель - Азербайджан", посвященный первой годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

Мероприятие состоится 2-5 ноября при организации Министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Отмечается, что целью проведения фестиваля, посвященного исторической Победе, является увеличение количества драматургических образцов, отражающих героизм Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сложный и славный путь к победе.

Отобранные жюри спектакли будут демонстрироваться 2-5 ноября. Победители будут награждены.