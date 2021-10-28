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Состоится посвященный Дню Победы фестиваль спектаклей

Состоится посвященный Дню Победы фестиваль спектаклей Состоится фестиваль спектаклей под названием "Победитель - Азербайджан", посвященный первой годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
Kультурная политика
28 октября 2021 г. 16:13
Состоится посвященный Дню Победы фестиваль спектаклей

Состоится фестиваль спектаклей под названием "Победитель - Азербайджан", посвященный первой годовщине славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

Мероприятие состоится 2-5 ноября при организации Министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Отмечается, что целью проведения фестиваля, посвященного исторической Победе, является увеличение количества драматургических образцов, отражающих героизм Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сложный и славный путь к победе.

Отобранные жюри спектакли будут демонстрироваться 2-5 ноября. Победители будут награждены.

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Версия на азербайджанском языке Zəfər gününə həsr olunan tamaşalar festivalı keçiriləcək

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