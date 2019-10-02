Министерство культуры: Снос бюста Микаила Мушвига подобным образом не является похвальным

Министерство культуры прокомментировало снос бюста, установленного в память о Микаиле Мушвиге в поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку.

Заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства Интигам Гумбетов в ответ на запрос Report сообщил, что они осведомлены о сносе бюста М.Мушвига и распространенных в связи с этим видеокадрах:

"Этот бюст не является зарегистрированным историческим памятником, просто в 1990-е годы в парке был установлен бюст выдающегося поэта. Этот бюст был некогда изготовлен из гипса и бетона. В сентябре Исполнительная власть Гарадагского района обратилась в министерство культуры в связи с проведением в парке капремонта и замены непрезентабельного, почти аварийного бюста на новый качественный бюст из гранита. Мы на это обращение ответили положительно. Безусловно, независимо от состояния бюста его снос подобным образом не является похвальным. Бюст можно было снести по-иному".

Отметим, что бюст Микаила Мушвига в поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку был снесен экскаватором.