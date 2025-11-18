Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов
Kультурная политика
- 18 ноября, 2025
- 07:29
Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.
Как передает Report, об этом сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.
Отмечается, что он скончался в больнице, где проходил лечение.
Напомним, что Ядигар Мурадов был госпитализирован 4 октября после резкого ухудшения самочувствия.
