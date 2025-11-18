Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов

    Kультурная политика
    • 18 ноября, 2025
    • 07:29
    Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов

    Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.

    Как передает Report, об этом сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.

    Отмечается, что он скончался в больнице, где проходил лечение.

    Напомним, что Ядигар Мурадов был госпитализирован 4 октября после резкого ухудшения самочувствия.

    Ядигар Мурадов
    Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

    Последние новости

    08:22
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:53
    Фото

    Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

    Внешняя политика
    07:29

    Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов

    Kультурная политика
    07:18

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:13

    Житель Хоровлу: Я с радостью возвращаюсь в свое родное село

    Внутренняя политика
    06:58

    ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

    Другие страны
    06:25

    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Другие страны
    05:55

    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    Лента новостей