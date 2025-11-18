Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов

Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.

Как передает Report, об этом сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.

Отмечается, что он скончался в больнице, где проходил лечение.

Напомним, что Ядигар Мурадов был госпитализирован 4 октября после резкого ухудшения самочувствия.