Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib
Mədəniyyət siyasəti
- 18 noyabr, 2025
- 07:28
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə teatrın "Facebook" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, o, müalicə aldığı xəstəxanada həyata gözlərini yumub.
Xatırladaq ki, səhhəti pisləşən Yadigar Muradov oktyabrın 4-də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
