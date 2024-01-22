Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров.
Как сообщает Report, актер скончался сегодня утром после продолжительной болезни.
Нифтулла Аскеров родился 5 июля 1959 года в селе Гирдани Лянкяранского района. С 1995 года работал в Лянкяранском государственном драматическом театре.
В 2014 году за заслуги в развитии театра был награжден нагрудным знаком Министерства культуры "Почетный работник культуры Азербайджана". В 2018 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".