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Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров

Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров.
Kультурная политика
22 января 2024 г. 10:28
Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров

Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров.

Как сообщает Report, актер скончался сегодня утром после продолжительной болезни.

Нифтулла Аскеров родился 5 июля 1959 года в селе Гирдани Лянкяранского района. С 1995 года работал в Лянкяранском государственном драматическом театре.

В 2014 году за заслуги в развитии театра был награжден нагрудным знаком Министерства культуры "Почетный работник культуры Азербайджана". В 2018 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist Niftulla Əsgərov vəfat edib

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