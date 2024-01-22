Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров

Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров.

Скончался заслуженный артист Азербайджана Нифтулла Аскеров.

Как сообщает Report, актер скончался сегодня утром после продолжительной болезни.

Нифтулла Аскеров родился 5 июля 1959 года в селе Гирдани Лянкяранского района. С 1995 года работал в Лянкяранском государственном драматическом театре.

В 2014 году за заслуги в развитии театра был награжден нагрудным знаком Министерства культуры "Почетный работник культуры Азербайджана". В 2018 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".