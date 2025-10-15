Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Kультурная политика
    15 октября, 2025
    • 10:08
    Скончался народный артист Рамиз Гулиев

    Скончался народный артист, тарист Рамиз Гулиев.

    Об этом Report сообщил его сын Эйюб Гулиев.

    Напомним, что народный артист был помещен в Центральный таможенный госпиталь 29 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья.

    Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1954 году начал учиться в Агдамской средней общеобразовательной школе №5 и в то же время обучался в 7-летней музыкальной школе по специальности игра на таре. После окончания музыкальной школы в 1960 году поступил в Агдамское среднее специальное музыкальное училище имени Узеира Гаджибекова. В 1964-1969 годах Р.Гулиев обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибекова по специальности тар и дирижирование.

    В 1988 году был удостоен почетного звания народного артиста.

    Р.Гулиев в 2007 году был награжден орденом "Шохрат", в 2017 году - орденом "Шараф".

    Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib

    Лента новостей