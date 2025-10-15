Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib
Mədəniyyət siyasəti
- 15 oktyabr, 2025
- 10:05
Azərbaycanın Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev vəfat edib.
Bu barədə "Report"a oğlu Əyyub Quliyev məlumat verib.
Xatırladaq ki, Xalq artisti səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar sentyabrın 29-da Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilmişdi.
Ramiz Quliyev 1947-ci il aprelin 30-da Ağdamda anadan olub. 1954-cü ildə Ağdam şəhər 7 illik musiqi məktəbinə, 1960-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olub. 1964–1969-cu illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tar və dirijorluq ixtisasları üzrə təhsil alıb.
1988-ci ildə Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.
O, 2007-ci ildə "Şöhrət", 2017-ci ildə isə "Şərəf" ordeni ilə təltif olunub.
