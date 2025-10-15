İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Xalq artisti Ramiz Quliyev vəfat edib
    Ramiz Quliyev

    Azərbaycanın Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a oğlu Əyyub Quliyev məlumat verib.

    Xatırladaq ki, Xalq artisti səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar sentyabrın 29-da Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilmişdi.

    Ramiz Quliyev 1947-ci il aprelin 30-da Ağdamda anadan olub. 1954-cü ildə Ağdam şəhər 7 illik musiqi məktəbinə, 1960-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olub. 1964–1969-cu illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında tar və dirijorluq ixtisasları üzrə təhsil alıb.

    1988-ci ildə Xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

    O, 2007-ci ildə "Şöhrət", 2017-ci ildə isə "Şərəf" ordeni ilə təltif olunub.

    Ramiz Quliyev Mərkəzi Gömrük Hospitalı
    Скончался народный артист Рамиз Гулиев

