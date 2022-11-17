Шуша и южнокорейский Андонг стали городами-побратимами

Культурная столица Азербайджана город Шуша и южнокорейский город Андонг стали городами-побратимами.

Культурная столица Азербайджана город Шуша и южнокорейский город Андонг стали городами-побратимами.

Как передает Report, соответствующий меморандум подписали специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Каримов и мэр города Андонг Квон Ки Чанг.

"Согласно подписанному документу, два города-побратима намерены развивать культурные, социальные и экономические отношения, а также дружеские связи и расширять сферы совместной деятельности", - написал Айдын Керимов в Twitter.

Ранее в южнокорейском Андонге состоялась церемония открытия 18-й Всемирной конференции "Лиги исторических городов (ЛИГ)", где был подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом исторических городов - Андонгом в Южной Корее, Куско в Перу, Коринфом в Греции.