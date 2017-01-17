Шакира получила премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Колумбийская певица Шакира получила премию Crystal Award на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Певица награждена за свою благотворительную работу.

Шакира – посол доброй воли ЮНИСЕФ, а также основатель организации Pies Descalzos Foundation, помогающей детям Колумбии с образованием.

Премии форума также получили немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и голливудский актер Форест Уитакер.

47-ой Всемирный экономический форум стартовал сегодня в Давосе. Его работа продлится до 20 января.