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Робот будет работать в восстановлении фрески в Помпеях

Робот будет работать в восстановлении фрески в Помпеях С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот.
Kультурная политика
9 сентября 2021 г. 09:17
Робот будет работать в восстановлении фрески в Помпеях

С сентября этого года работать над восстановлением разрушенных фресок в Помпеях начал робот.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "Европульс".

Во время извержения вулкана в 79 году нашей эры в Помпеях фрески и мозаики были сильно повреждены или распались на множество мелких фрагментов. Собрать вручную их невозможно, поэтому до этого момента они хранились в музейных хранилищах.

Теперь заниматься восстановлением произведений искусства будет робот. Он оснащен искусственным интеллектом и с помощью механических рук способен сканировать и распознавать мелкие фрагменты, а затем расставлять их в нужной последовательности.

Уточняется, что для восстановления разрушенных фресок одного из зданий ему потребуется четыре года.

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Версия на азербайджанском языке Pompeydə freskanın bərpasında robotdan istifadə ediləcək

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