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    Рекламой продажи билетов на "Baku-2015" займутся телеканалы CNN и Euronews

    Замминистра культуры и туризма встретился с ответственным лицом по продаже билетов Оперативного комитета I Европейских игр

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов встретился с ответственным лицом по продаже билетов Оперативного комитета I Европейских игр "Baku-2015" Мирьям Богатаж.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    На встрече обсудили ряд важных вопросов, коснулись организации министерством "круглого стола" между туристическими компаниями и Оперативным комитетом I Европейских игр "Baku-2015" в целях продажи туристическими компаниями билетов на Европейские игры.

    Кроме того, созданный Оперативным комитетом в связи с продажей билетов новый сайт будет рекламироваться сотрудничающими с министерством телеканалами CNN, Euronews и пр. зарубежными каналами. Была выдвинута также инициатива об установке соответствующих стендов для продажи билетов на проходящих с участием министерства культуры и туризма международных выставках по туризму.

    В заключение коснулись вопроса о размещении информаций туристического характера в информационных пунктах, которые будут установлены Оперативным комитетом I Европейских игр в Баку.

    Отметим, что в настоящее время туристические информационные центры действуют на улице Узеира Гаджибекова столицы, на территории Международного аэропорта имени Гейдара Алиева, заповедника "Гала" и Историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

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