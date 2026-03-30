    Рамиз Ровшан: Смерть Расима Балаева — большая утрата

    Народный поэт Рамиз Ровшан назвал кончину народного артиста Расима Балаева большой утратой для азербайджанской культуры, подчеркнув его человеческие и профессиональные качества.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на церемонии прощания с актером в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

    По словам Ровшана, Балаев был не только выдающимся мастером сцены, но и сильной личностью. "Он был незаменимым человеком - и как родственник, и как друг, и как артист. Расим Балаев был не просто гениальным актером, но и настоящим азербайджанским мужчиной. Сломить такого человека было невозможно, он прожил жизнь достойно", - отметил он.

    Поэт также вспомнил их последнюю встречу, в день, когда Расим Балаев отправлялся в Турцию на лечение.

    "Я думал, что у него просто болит нога, мы даже немного пошутили, потому что у меня самого есть проблемы с ногой. У него было сильное чувство юмора. Да упокоит Аллах его душу", - добавил Ровшан.

    Ramiz Rövşən: Rasim Balayev qohum, dost, sənətkar kimi əvəzsiz insan idi

    Последние новости

    12:34

    Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    12:30

    Завтра в Баку преимущественно без осадков

    Экология
    12:26

    Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону

    Другие страны
    12:20

    В Дашкесене просела дорога

    Происшествия
    12:14

    Производство сахара и сахарной продукции в Азербайджане выросло почти на 34%

    Бизнес
    12:02
    Видео

    Рамиз Ровшан: Смерть Расима Балаева — большая утрата

    Kультурная политика
    11:49
    Фото

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Расимом Балаевым

    Внутренняя политика
    11:47
    Фото
    Видео

    МЧС эвакуировало 454 человека из затопленных территорий

    Происшествия
    11:43

    Иран подтвердил гибель главы ВМС КСИР Тангсири

    Другие страны
    Лента новостей