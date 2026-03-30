Рамиз Ровшан: Смерть Расима Балаева — большая утрата

Народный поэт Рамиз Ровшан назвал кончину народного артиста Расима Балаева большой утратой для азербайджанской культуры, подчеркнув его человеческие и профессиональные качества.

Как сообщает Report, об этом он заявил на церемонии прощания с актером в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

По словам Ровшана, Балаев был не только выдающимся мастером сцены, но и сильной личностью. "Он был незаменимым человеком - и как родственник, и как друг, и как артист. Расим Балаев был не просто гениальным актером, но и настоящим азербайджанским мужчиной. Сломить такого человека было невозможно, он прожил жизнь достойно", - отметил он.

Поэт также вспомнил их последнюю встречу, в день, когда Расим Балаев отправлялся в Турцию на лечение.

"Я думал, что у него просто болит нога, мы даже немного пошутили, потому что у меня самого есть проблемы с ногой. У него было сильное чувство юмора. Да упокоит Аллах его душу", - добавил Ровшан.