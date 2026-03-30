Ramiz Rövşən: Rasim Balayev qohum, dost, sənətkar kimi əvəzsiz insan idi
Mədəniyyət siyasəti
- 30 mart, 2026
- 11:47
Həm qohum, həm dost, həm də sənətkar kimi əvəzsiz adam idi.
"Report" xəbər verir ki, bunu Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimində Xalq şairi Ramiz Rövşən deyib.
O, Xalq artistinin vəfatını çox böyük itki adlandırıb.
"Rasim Balayev təkcə dahi sənətkar deyildi, həm də əsl Azərbaycan kişisi idi. Elə bir adamı sındırmaq mümkün deyildi. Həyatda çox mərd yaşadı. Ən son onunla Türkiyəyə müalicəyə gedən günü danışdıq. Mən elə bildim ki, ayağı ağrıyır. Hətta bir az da zarafatlaşdıq. Çünüki mənim də ayağımda problem var. Rasim Balayev yumor hissi güclü olan insan idi. Allah rəhmət eləsin", - R.Rövşən əlavə edib.
Son xəbərlər
13:00
İsrail parlamenti büdcəni təsdiq edib: müdafiə xərcləri rekord səviyyədəDigər ölkələr
12:59
Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunubFutbol
12:42
Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
12:42
Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıbDaxili siyasət
12:30
Foto
Güclü yağışdan sonra Bakıda genişmiqyaslı daxili iməcilik keçirilibDaxili siyasət
12:13
Sabah Bakıda bəzi yerlərdə yağış yağacaqEkologiya
12:08
Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıbBiznes
12:03
İrandan Azərbaycana 51 kq-dan artıq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
12:02