Работы азербайджанских художников будут выставлены на Венецианской биеннале

Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии будет представлен на 60-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 20 апреля по 24 ноября под девизом "Иностранцы повсюду" (Foreigners Everywhere).

Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии будет представлен на 60-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 20 апреля по 24 ноября под девизом "Иностранцы повсюду" (Foreigners Everywhere).

Как сообщает Report, азербайджанский павильон, расположенный в Кампо делла Тана, одном из удивительных памятников архитектуры 16-го века, организован на тему "От Каспия к розовой планете: Я здесь" ("From Caspian to Pink Planet: I Am Here") и отражает девиз биеннале.

В павильоне будут выставлены работы заслуженных художников Ирины Эльдаровой, Рашада Алекберова, художницы Вюсали Агаразиевой.