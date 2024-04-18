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Работы азербайджанских художников будут выставлены на Венецианской биеннале

Работы азербайджанских художников будут выставлены на Венецианской биеннале Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии будет представлен на 60-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 20 апреля по 24 ноября под девизом "Иностранцы повсюду" (Foreigners Everywhere).
Kультурная политика
18 апреля 2024 г. 16:43
Работы азербайджанских художников будут выставлены на Венецианской биеннале

Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и посольства Азербайджана в Италии будет представлен на 60-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 20 апреля по 24 ноября под девизом "Иностранцы повсюду" (Foreigners Everywhere).

Как сообщает Report, азербайджанский павильон, расположенный в Кампо делла Тана, одном из удивительных памятников архитектуры 16-го века, организован на тему "От Каспия к розовой планете: Я здесь" ("From Caspian to Pink Planet: I Am Here") и отражает девиз биеннале.

В павильоне будут выставлены работы заслуженных художников Ирины Эльдаровой, Рашада Алекберова, художницы Вюсали Агаразиевой.


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Версия на английском языке Works by Azerbaijani artists to be exhibited at Venice Biennale
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı rəssamların əsərləri Venesiya Biennalesində nümayiş olunacaq

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