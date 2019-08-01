XI Международный музыкальный фестиваль, посвященный Узеиру Гаджибейли, пройдет в сентябре

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры 18-30 сентября пройдет XI Международный музыкальный фестиваль, посвященный Узеиру Гаджибейли.

Как сообщили Report в Международном мугамном центре, на нынешнем фестивале предусматривается участие известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

Среди них - турецкий Государственный симфонический оркестр Чукурова, китайский филармонический оркестр "Silk Road", Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Таззиери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Селим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов, а также азербайджанские музыканты Рауф Абдуллаев, Ульвийя Гаджибекова, Егяна Ахундова, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эюб Гулиев, Мустафа Мехмандаров и др.

В рамках фестиваля предусматривается проведение около 40 мероприятий.