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    Проведут 80-летний юбилей народного артиста Гасана Турабова

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ 6 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея выдающегося представителя искусства театра и кино Азербайджана, лауреата государственных премий республики, народного артиста Гасана Саттар оглу Турабова.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею народного артиста Гасана Турабова.

    В распоряжении отмечается, что благодаря врожденному таланту и использованию многовековых богатых культурных традиций Азербайджана Гасан Турабов принес новизну на сцену, создал собственный стиль и вписал яркие страницы в летопись национальной культуры. Многочисленные сложнохарактерные образы с различным мировоззрением, с большим мастерством воплощенные актером во многих спектаклях и экранных произведениях, являются ценными жемчужинами искусства, навечно занявшими место в ряду достижений в истории театра и кинематографии страны.

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