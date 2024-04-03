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Проведен круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси

Проведен круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси В рамках проводимых в Азербайджане Дней белорусской культуры в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде в Баку был организован круглый стол с участием деятелей культуры и искусства двух стран.
Kультурная политика
3 апреля 2024 г. 21:43
Проведен круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси

В рамках проводимых в Азербайджане Дней белорусской культуры в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде в Баку был организован круглый стол с участием деятелей культуры и искусства двух стран.

Как сообщает Report, на встрече, модератором которой выступил советник министра культуры Азербайджана Джахангир Салимханов, участники обсудили перспективы развития культурных связей между двумя странами.

Была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества между национальными библиотеками Азербайджана и Беларуси, музейного дела, кино, театра и других сфер культуры. Было отмечено, что культурные связи имеют большое значение в плане взаимного ознакомления подрастающего поколения с нашим национальным культурным наследием.

Начальник управления культуры Могилевской области Беларуси Александр Жигун рассказал, что цель на будущее - создать мост между нашими народами посредством культуры. До сведения было доведено, что в рамках проводимых в Баку дней культуры были проведены встречи и переговоры по вопросам сотрудничества в области кино, библиотеки, музея и искусства.

Также было подчеркнуто, что дружеские отношения глав государств Беларуси и Азербайджана требуют укрепления сотрудничества не только в политической, социально-экономической сфере, но и в культурной сфере. В руководстве "Беларусьфильма" предложили провести в Беларуси Дни азербайджанского кино.

На мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальными художественными музеями Азербайджана и Беларуси.

Также начальник Управления культуры Могилева вручил диплом и награду молодой Азербайджанской художнице Мехрибан Алиевой, победившей на XXVI Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаевка – 2023", организованном в прошлом году в Беларуси, в номинации "Лучший анимационный художник".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belarus mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib 

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