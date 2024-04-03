Проведен круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси

В рамках проводимых в Азербайджане Дней белорусской культуры в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде в Баку был организован круглый стол с участием деятелей культуры и искусства двух стран.

В рамках проводимых в Азербайджане Дней белорусской культуры в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде в Баку был организован круглый стол с участием деятелей культуры и искусства двух стран.

Как сообщает Report , на встрече, модератором которой выступил советник министра культуры Азербайджана Джахангир Салимханов, участники обсудили перспективы развития культурных связей между двумя странами.

Была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества между национальными библиотеками Азербайджана и Беларуси, музейного дела, кино, театра и других сфер культуры. Было отмечено, что культурные связи имеют большое значение в плане взаимного ознакомления подрастающего поколения с нашим национальным культурным наследием.

Начальник управления культуры Могилевской области Беларуси Александр Жигун рассказал, что цель на будущее - создать мост между нашими народами посредством культуры. До сведения было доведено, что в рамках проводимых в Баку дней культуры были проведены встречи и переговоры по вопросам сотрудничества в области кино, библиотеки, музея и искусства.

Также было подчеркнуто, что дружеские отношения глав государств Беларуси и Азербайджана требуют укрепления сотрудничества не только в политической, социально-экономической сфере, но и в культурной сфере. В руководстве "Беларусьфильма" предложили провести в Беларуси Дни азербайджанского кино.

На мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальными художественными музеями Азербайджана и Беларуси.

Также начальник Управления культуры Могилева вручил диплом и награду молодой Азербайджанской художнице Мехрибан Алиевой, победившей на XXVI Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаевка – 2023", организованном в прошлом году в Беларуси, в номинации "Лучший анимационный художник".