Приостановлено незаконное строительство на территории Губинского комплекса геноцида

На территории Мемориального комплекса геноцида в Губе предотвращено незаконное строительство жилых домов.
Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры.
Мемориальный комплекс геноцида, расположенный в Губинском районе, является охраняемым памятником, отражающим историю геноцида азербайджанцев и армянский вандализм.
"Несколько дней назад в охранной зоне заповедника, несмотря на наше предупреждение, началось возведение жилых домов. Мы обратились в соответствующие государственные органы с тем, чтобы остановить незаконное строительство. Губинским районным отделом полиции строительные работы были приостановлены", - рассказали в Госслужбе.