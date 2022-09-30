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Приостановлено незаконное строительство на территории Губинского комплекса геноцида

Приостановлено незаконное строительство на территории Губинского комплекса геноцида На территории Губинского мемориальный комплекс геноцида приостановлено незаконное строительство жилых домов.
Kультурная политика
30 сентября 2022 г. 17:23
Приостановлено незаконное строительство на территории Губинского комплекса геноцида

На территории Мемориального комплекса геноцида в Губе предотвращено незаконное строительство жилых домов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры.

Мемориальный комплекс геноцида, расположенный в Губинском районе, является охраняемым памятником, отражающим историю геноцида азербайджанцев и армянский вандализм.

"Несколько дней назад в охранной зоне заповедника, несмотря на наше предупреждение, началось возведение жилых домов. Мы обратились в соответствующие государственные органы с тем, чтобы остановить незаконное строительство. Губинским районным отделом полиции строительные работы были приостановлены", - рассказали в Госслужбе.

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Версия на азербайджанском языке Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi ərazisində qanunsuz tikinti dayandırılıb

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