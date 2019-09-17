Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры

17 сентября, 2019 19:16

https://report.az/storage/news/b3b7be196e55b154e42f9a85efd08aac/d72031d9-b27d-4e66-8a27-cef52e09de65_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей культуры Азербайджанской Республики медалью "Терегги". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры глава государства наградил следующих лиц медалью "Терегги": Дадашеву Наталью Константиновну Гусейнову Севду Али гызы Мамедова Нусрата Джафар оглу Мамедову Алию Тариель гызы Захида Азада Васиф оглу. Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в музыкальной сфере в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам: Дадашеву Ага Дадашу Гаджи Бала оглу Эфендиевой Имруз Мамед Садых гызы.

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