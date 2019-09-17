Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей культуры Азербайджанской Республики медалью "Терегги".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры глава государства наградил следующих лиц медалью "Терегги":
Дадашеву Наталью Константиновну
Гусейнову Севду Али гызы
Мамедова Нусрата Джафар оглу
Мамедову Алию Тариель гызы
Захида Азада Васиф оглу.
Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в музыкальной сфере в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:
Дадашеву Ага Дадашу Гаджи Бала оглу
Эфендиевой Имруз Мамед Садых гызы.
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