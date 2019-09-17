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Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев наградил группу деятелей культуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей культуры Азербайджанской Республики медалью "Терегги". 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры глава государства наградил следующих лиц медалью "Терегги":

Дадашеву Наталью Константиновну

Гусейнову Севду Али гызы

Мамедова Нусрата Джафар оглу

Мамедову Алию Тариель гызы

Захида Азада Васиф оглу.

Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в музыкальной сфере в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Дадашеву Ага Дадашу Гаджи Бала оглу

Эфендиевой Имруз Мамед Садых гызы.

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