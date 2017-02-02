Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия памятника выдающемуся дирижеру, маэстро Ниязи в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля в парке, расположенном на улице Ниязи в Баку, состоялась церемония открытия памятника выдающемуся дирижеру, народному артисту СССР, маэстро Ниязи.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства открыл памятник маэстро Ниязи.

Высота памятника составляет около 3 метров, а высота пьедестала – 1 метр. Верхняя плита памятника сделана в форме крышки рояля, а пьедестал изготовлен из черного гранита. Автор бронзовой скульптуры – народный художник Омар Эльдаров, архитектор – заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

Глава государства выступил на церемонии.

Затем выступили ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, композитор, народный артист Фаиг Суджаддинов, лауреат международных конкурсов, дирижер Эйюб Гулиев, народный художник, скульптор Омар Эльдаров.

Президент Ильхам Алиев возложил к памятнику цветы.

Отметим, что с именем Ниязи связаны формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы. Ниязи приступил к дирижерской деятельности в 30-е годы минувшего столетия. Ниязи, который в 1935 году впервые перенес на ноты классические образцы азербайджанской народной музыки – "Раст" и "Шур", в 1946 году стал лауреатом смотра-конкурса молодых дирижеров, а в 1949 году написал самое знаменитое свое произведение – симфонический мугам "Раст". В различные годы выдающийся мастер был удостоен званий народного артиста Азербайджанской ССР, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, был лауреатом Государственной премии Азербайджана имени У.Гаджибейли, Государственной премии СССР, Международной премии имени Неру. Являлся художественным руководителем и дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра.

Глава государства побеседовал с деятелями культуры и искусства, принимавшими участие в церемонии.

В заключение была сделана фотография на память.